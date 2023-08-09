Це сталося у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри ураження.

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ЗСУ знищили ворожий пункт у Новій Каховці

Як стало відомо, 9 серпня близько 10 ранку наші захисники уразили пункт управління російських військ у тимчасово окупованій Новій Каховці. Про втрати загарбників – поки невідомо.

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Колосальні втрати окупантів на війні

Станом на 9 серпня ворог втратив орієнтовно 251 620 своїх військових. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 російських загарбників. Втрати у техніці:

танків – 4262 (+8),

бойових броньованих машин – 8290 (+12),

артилерійських систем – 5013 (+17),

РСЗВ – 711 (+2),

засобів ППО – 469 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 312 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),

крилатих ракет – 1377 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19),

спеціальної техніки – 742 (+5).

Окрім цього, зранку 9 серпня наші воїни збили черговий вертоліт окупантів, повідомили у Генштабі. Тип вертольота наразі встановлюється.

На Лиманському напрямку знищили пункт ворожої аеророзвідки

Нещодавно стало відомо, що на Лиманському напрямку вдалося виявити та знищити пункт ворожої аеророзвідки. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники.

Інформацію про об'єкт передали побратимам з ДШВ, ті, своєю чергою, відпрацювали по ньому артилерією.