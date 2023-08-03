Втрати ворога на фронті не обмежуються лише особовим складом. На Лиманському напрямку вдалося виявити та знищити пункт ворожої аеророзвідки.

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Місце запуску виявили прикордонники

Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники.

Знищення пункту ворожої аеророзвідки: дивіться відео

Інформацію про об'єкт передали побратимам з ДШВ, ті, своєю чергою, відпрацювали по ньому артилерією.

Актуальні втрати ворога на 3 серпня