Втрати ворога на фронті не обмежуються лише особовим складом. На Лиманському напрямку вдалося виявити та знищити пункт ворожої аеророзвідки.
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Місце запуску виявили прикордонники
Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники.
Знищення пункту ворожої аеророзвідки: дивіться відео
Інформацію про об'єкт передали побратимам з ДШВ, ті, своєю чергою, відпрацювали по ньому артилерією.
Актуальні втрати ворога на 3 серпня
- особового складу – 247 850 (+620);
- танків – 4 224 (+7);
- бойових броньованих машин – 8 234 (+21);
- артилерійських систем – 4 892 (+26);
- РСЗВ – 704 (+4);
- засобів ППО – 465 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35);
- крилатих ракет – 1 347 (+0);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23);
- спеціальної техніки – 721 (+3).