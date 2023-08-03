Втрати ворога на фронті не обмежуються лише особовим складом. На Лиманському напрямку вдалося виявити та знищити пункт ворожої аеророзвідки.

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Місце запуску виявили прикордонники

Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники.

Знищення пункту ворожої аеророзвідки: дивіться відео

Інформацію про об'єкт передали побратимам з ДШВ, ті, своєю чергою, відпрацювали по ньому артилерією.

Актуальні втрати ворога на 3 серпня

  • особового складу – 247 850 (+620);
  • танків – 4 224 (+7);
  • бойових броньованих машин – 8 234 (+21);
  • артилерійських систем – 4 892 (+26);
  • РСЗВ – 704 (+4);
  • засобів ППО – 465 (+2);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35);
  • крилатих ракет – 1 347 (+0);
  • кораблів /катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23);
  • спеціальної техніки – 721 (+3).