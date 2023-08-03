Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона додала, що зараз ще немає достатньо потужностей, щоб відігнати Чорноморський флот Росії подалі від нашої держави, інформує 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про ситуацію з українськими дронами

Наталія Гуменюк зазначили, що повномасштабну війну проти нашої держави у світі вже давно охрестили – "війною дронів". За її словами, ця галузь в нашій країні буде лише покращуватися та розвиватися.

"Зрозуміло, що розвиток таких технологій буде продовжуватися. Наш потенціал ми мали продемонструвати, оскільки не тільки сподіваємось на підтримку партнерів, а й самі працюємо над тим, щоб створити провідний захист для своєї країни", – наголосила вона.

Водночас речниця ОК "Південь" зазначила, що розмови про те, що українські апарати здатні завдати значного удару Чорноморському флоту й швидко відігнати його з Криму в російське місто Новоросійськ, де базуються інші судна окупантів, не є доцільними.

Говорити про надзвичайну потужність і вже готовність відігнати й знищити повністю Чорноморський флот – дещо зарано. Треба об'єктивно оцінювати свої можливості й ні в якому разі не недооцінювати ворога,

– розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що українські військові розуміють, що корабельне угруповання ворога велике, і росіяни мають потужний потенціал, в тому числі й ракетний. Вона запевнила, що наявність зброї протидії нам потрібна, і вона розвивається.

Водночас вона наголосила, що Україна дотримується норм міжнародного морського і гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни, тому всі російські звинувачення щодо якогось порушення у морі наші військові сприймають досить критично.

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