Новий дрон має переконливі тактично-технічні характеристики та новий масштаб виробництва. Дрони є одним з основних інструментів, який ворог вже відчуває на собі.

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Новий дрон вже скоро буде в ЗСУ

Дрон став результатом спільної праці – Резніков подякував за неї Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям.

Поки дрони в Україні виробляються з іноземних деталей, проте Резніков стверджує, що наразі на меті є самостійне виготовлення комплектуючих. Україна прагне незалежності та стійкості постачання армії.

Дрон вже затвердила профільна комісія при Міністерства оборони України. Залишився лише відповідний наказ міністра Олексія Резнікова. Техніку протестують військові на полі бою та у разі потреби модернізують.

Олексій Резніков з новим дроном / Facebook Олексія Резнікова

Також міністр нагадав, що за 15 місяців Міноборони затвердило понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для безпілотників як окрему категорію.

Дрони кошмарять окупантів