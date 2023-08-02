Новый дрон обладает убедительными тактически-техническими характеристиками и новым масштабом производства. Дроны являются одним из основных инструментов, который враг уже чувствует на себе.

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Новый дрон уже скоро будет в ВСУ

Дрон стал результатом совместного труда – Резников поблагодарил за нее Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.

Пока дроны в Украине производятся из иностранных деталей, однако Резников утверждает, что в настоящее время целью является самостоятельное изготовление комплектующих. Украина стремится к независимости и устойчивости снабжения армии.

Дрон уже утвердила профильная комиссия при Министерстве обороны Украины. Остался только соответствующий приказ министра Алексея Резникова. Технику протестуют военные на поле боя и в случае необходимости модернизируют.

Алексей Резников с новым дроном / Facebook Алексея Резникова

Также министр напомнил, что за 15 месяцев Минобороны утвердило более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для беспилотников как отдельная категория.

Дроны кошмарят окупантов