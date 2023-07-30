Важливо, зокрема, знищувати логістичні шляхи росіян, аби у них було менше можливостей доставляти вантажі для потреб військових. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
Дивіться також У Козачій бухті в Криму вибухнув склад боєприпасів росіян, – ГУР
Атак на Крим буде більше
Окупаційна влада, зокрема в тимчасово окупованому Криму, часто говорять про атаки, які не підтверджують. Зокрема, 30 липня, міноборони Росії повідомило про начебто збиття 25 дронів. Про вибухи не повідомляли навіть у місцевих телеграм-каналах.
"Ми маємо розуміти, що атаки дронів в тимчасово окупованому Криму – процес, який вже триває певний час. Часто-густо фіксували бойову роботу систем ППО ворога над Севастополем, на південно-західному узбережжю Криму", – зауважив Владислав Селезньов.
Такі атаки мають на меті зокрема й виявлення місця зосередження ворожих систем протиповітряної оборони для того, аби використовувати надалі найвигідніші маршрути.
Зараз починається епоха масованих дронових атак. Не лише ж ворог може масовано застосовувати дрони-камікадзе. Думаю, ми також набули спроможностей, аби проводити масовані дронові атаки,
– наголосив військовий експерт.
Зрештою, ворог має зрозуміти, що Крим – це українська територія. Залишатись там надалі для них дорівнюватиме смертельній небезпеці.
Владислав Селезньов про майбутні атаки на Крим: дивіться відео
Логістичні маршрути є важливою ціллю
Зауважимо, що 29 липня українські Сили оборони підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту. Зараз окупанти кинули багато сил, аби відновити рух в районі Чонгара.
Крім того, це дуже ускладнило ситуацію з логістикою. Росіяни тепер змушені об'їжджати через Армянськ.
Це додає кілька годин для ворожих вантажівок, які переміщують вантажі для російського угруповання на півдні Херсонської та Запорізької областей. І це добре. Ворог немає можливості оперативно реагувати на виклики,
– зазначив Селезньов.
Водночас Україні треба працювати над тим, аби логістичні сполучення, які більше починають пильнувати окупанти, зазнавали потужних руйнувань.
Вибухи в Криму: що відомо
- Увечері 28 липня в Козачій бухті на тимчасово окупованому півострові вибухнув склад боєприпасів. До слова, в цьому районі дислокується російська 810-та окрема бригада морської піхоти. У Головному управлінні розвідки інцидент назвали диверсією. Водночас у Росії заявили, що зовсім це не вибухи і не детонація боєприпасів, а просто "навчання".
- У селищі Октябрьське днями теж було дуже неспокійно. Вибухи пролунали на нафтобазі та аеродромі. Варто зауважити, що влучити могло у найбільшу авіабазу Криму. Внаслідок прильотів була детонація боєприпасів. Крім того, у багатьох місцях виникли пожежі.
- До слова, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що українські військові вже скоро можуть зайти у Крим. Тож чекаємо більше хороших новин.