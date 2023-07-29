Так, керівник Головного управління розвідки Міноборони дуже лаконічно відповів на запитання журналістів щодо долі українського півострова, який з 2014 року перебуває в російській окупації.

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Відповідаючи на запитання, коли українські війська увійдуть в Крим, Кирило Буданов коротко і чітко відповів:

Скоро.

Точної дати деокупації півострова він називати не став, проте ще раз запевнив, що відбудеться це невдовзі.

Чи є загроза від вагнерівців у Білорусі

Окремо Буданова запитали про ситуацію з вагнерівцями, які новими колонами все прибувають і прибувають до Білорусі після невдалого заколоту їх ватажка у Росії.

Загрозу з Білорусі він назвав нереальною і запевнив, що розташування вагнерівців там зовсім не лякає Сили оборони України.

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Щодо посилення резервів окупаційних військ, то, за словами глави ГУР, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати їхні втрати", – додав він.

У ГУР нагадали, що Кримський міст – зайвий

Після окупації українського півострова Крим у 2014 році Росія незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Впродовж війни ця переправа відіграє важливе логістичне значення для загарбників.

Раніше президент Зеленський вичерпно пояснив, чому незаконно побудований міст у Криму треба нейтралізувати. Слова глави держави повністю підтримує очільник розвідки Буданов.

Представник ГУР Андрій Юсов додав, що Кримський міст є зайвим, оскільки росіяни використовують його для продовження вбивства українських мирних мешканців, руйнування української інфраструктури й вбивства українських захисників.

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

У ніч на 17 липня на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Місцеві мешканці почули вибухи. Згодом окупаційна влада повідомила про пошкодження в районі 145 опори незаконно побудованого Кримського мосту.

Внаслідок вибухів на переправі завалився проліт, плита з'їхала вниз, був вивернутий відбійник. Однак, попри повідомлення очевидців, окупанти переконують, що завалення опори нібито немає.

До цього Кримський міст вже вибухав – 8 жовтня 2022 року, а саме – на другий день після дня народження злочинця та за сумісництвом президента Росії Володимира Путіна.