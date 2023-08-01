Схоже, що у Криму таки спокійно цього літа не буде. Про нові вибухи у Севастополі почали повідомляти близько 18:00 вечора у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
Дивіться також У Криму наростає спротив з боку цивільних, які атакують військові об'єкти Росії, – ГУР
У центрі Севастополя якийсь бабах, чути було навіть у Балаклаві. З центру Севастополя також видно "гриб" з диму,
– йдеться у повідомленні.
Також повідомляють про приліт десь у районі Цукрової Головки.
Згодом стало відомо, що вибух стався десь поруч біля теплоелектростанції.
Ймовірно, приліт по складах окупантів
Телеграм-канали також пишуть, що поблизу Балаклави у бік Ялтинського кільця виїхала бригада пожежників, з мигалками.
Зазначають. що в районі Цукрової Головки розташовані російські склади.
У місці ймовірно влучання розташовані військові склади росіян / Скриншот GoogleMaps
Поруч розташована база вмф Росії
У мережі пишуть, що приліт трапився поблизу міста Балаклава, де розташована одна з великих баз Військово-морський флот Росії.
Очевидно, вибух і дійсно був потужним – фото, які поширюють користувачі із різних куточків Севастополя, цьому підтвердження.
Після вибуху утворився "гриб" із диму, який видно за десятки кілометрів / Фото з телеграм-каналів
Як виправдовується окупаційна влада
Так званий губернатор Севастополя Розвожаєв поспішив усіх заспокоїти, мовляв, це був безпілотник, який збила. Ба більше, той каже, що дим у формі "гриба" – це наслідок того, що загорілась трава від падіння уламків дрона.
"У Севастополі в районі Кара-Коби за попередніми даними збито БПЛА, на землі стався підрив, спалахнула трава та чагарники", – зазначив Розвожаєв.
Дуже і дуже правдоподібна версія пропагандистів, цю версію нехай подають на стіл Путіну, а в Криму люди бачать усе на свої очі.