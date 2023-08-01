Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки. Зазначають, що на території Криму набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова".
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У Криму діють громадяни з проукраїнською позицією
Організаторами та виконавцями більшості з них є саме проукраїнські громадяни.
Щоб протистояти таким атакам особовий склад збройних сил Росії переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти,
– розповіли у ГУР.
Низка громадян, які відмовилися отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". А стосовно тих, хто залишається на волі, використовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють із роботи, позбавляють майна та бізнесу, зазначають у розвідці.
Більшість затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу.
Останні новини з окупованого Криму
Днями окупаційна влада бідкалась через невідому "атаку" 25 безпілотників. Однак про неї не повідомляли у місцевих телеграм-каналах і не підтверджували в Україні. За словами пропагандистів, 16 дронів нібито збили. Ще 9 буцімто зазнали аварії в Чорному морі.
29 липня відбулась атака на Чонгарський міст. Успішний удар підтвердили в ЗСУ, при цьому в Росії навпаки чомусь замовчали. Внаслідок удару міст не може нормально функціонувати. Там суттєво пошкоджено дорожнє покриття та залізнична колія.