Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки. Зазначають, що на території Криму набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова".

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У Криму діють громадяни з проукраїнською позицією

Організаторами та виконавцями більшості з них є саме проукраїнські громадяни.

Щоб протистояти таким атакам особовий склад збройних сил Росії переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти,

– розповіли у ГУР.

Низка громадян, які відмовилися отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". А стосовно тих, хто залишається на волі, використовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють із роботи, позбавляють майна та бізнесу, зазначають у розвідці.

Більшість затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу.

Увага! Наприкінці липня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що деокупація Криму уже близько. За його словами, наші воїни вже скоро будуть на території півострова.

Останні новини з окупованого Криму

Днями окупаційна влада бідкалась через невідому "атаку" 25 безпілотників. Однак про неї не повідомляли у місцевих телеграм-каналах і не підтверджували в Україні. За словами пропагандистів, 16 дронів нібито збили. Ще 9 буцімто зазнали аварії в Чорному морі.

29 липня відбулась атака на Чонгарський міст. Успішний удар підтвердили в ЗСУ, при цьому в Росії навпаки чомусь замовчали. Внаслідок удару міст не може нормально функціонувати. Там суттєво пошкоджено дорожнє покриття та залізнична колія.