Очевидно, що росіяни не можуть безкарно залишатися на території Криму, який деокупують ЗСУ. Зрештою, якщо вони добровільно не покинуть півострів, їм обов'язково у цьому допоможуть. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Це буде не депортація

Висока ймовірність того, що більшість росіян до часу деокупації чи хоча б під час неї, добровільно-примусово виїдуть до Росії. Водночас зрозуміло, що з мільйона людей частина таки залишиться в українському Криму.

Ми намагаємось напрацьовувати конкретні механізми у взаємодії з органами державної влади та відомствами. Має бути певний механізм "видворення". Я б не називав це депортацією, адже це слово має інше (смислове) навантаження,

– зауважив Рефат Чубаров.

Власне, згідно із ЗУ, будь-який іноземець чи особа без громадянства, яка незаконно перебуває на території України, має бути покарана. Це й включає депортацію особи за межі України.

"Проблема в тому, що оця норма і процедура, за нашими законами, має індивідуальний характер. Тобто треба заводити досьє на кожну людину, подавати до суду, приймати екстрадиційне рішення. Люди може оскаржувати це", – розповів Чубаров.

Відповідно, коли мовиться про мільйон таких порушників, процедура, прописана в законі, є неефективною. Тому зараз урядовців просять удосконалити законодавство, аби були передбачені правові механізми, які б не давали жодних шансів тим, хто незаконно поселився на території Криму.

Рефат Чубаров про виселення росіян з Криму: дивіться відео

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