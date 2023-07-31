Очевидно, что россияне не могут безнаказанно оставаться на территории Крыма, который деоккупируют ВСУ. В конце концов, если они добровольно не покинут остров, им обязательно в этом помогут. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Это будет не депортация

Высока вероятность того, что большинство россиян ко времени деоккупации или хотя бы во время нее, добровольно-принудительно выедут в Россию. В то же время понятно, что из миллиона человек часть останется в украинском Крыму.

Мы стараемся вырабатывать конкретные механизмы во взаимодействии с органами государственной власти и ведомствами. Должен быть определенный механизм "выдворения". Я бы не называл это депортацией, ведь это слово имеет другую (смысловую) нагрузку,

– заметил Рефат Чубаров.

Собственно, согласно ЗУ, любой иностранец или лицо без гражданства, незаконно находящееся на территории Украины, должно быть наказано. Это включает депортацию лица за пределы Украины.

"Проблема в том, что эта норма и процедура, по нашим законам, носит индивидуальный характер. То есть надо заводить досье на каждого человека, подавать в суд, принимать экстрадиционное решение. Люди могут обжаловать это", – рассказал Чубаров.

Соответственно, когда говорится о миллионе таких нарушителей, процедура, прописанная в законе, является неэффективной. Поэтому сейчас чиновников просят усовершенствовать законодательство, чтобы были предусмотрены правовые механизмы, которые не давали бы никаких шансов тем, кто незаконно поселился на территории Крыма.

Рефат Чубаров о выселении россиян из Крыма: смотрите видео

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