Так, 25 беспилотников якобы летели в Крым. Об этом заявили в российском минобороны, информирует 24 Канал.
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Беспилотники "атаковали" Крым
По словам пропагандистов, ночью 30 июля якобы была совершена террористическая атака 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. И, традиционно, оккупанты обвинили в этом Украину.
В то же время захватчики заявили, что якобы 16 БПЛА были уничтожены ПВО. Еще 9 "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут".
В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,
– пробормотали оккупанты.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- Утром 16 июля в Крыму прозвучали громкие взрывы. В Воздушных силах сказали, что "держат кулаки". Известно, что взрывы слышали в Севастопольской бухте, мысе Херсонес и Балаклаве.
- Также взрывы прогремели в Джанкойском районе 23 июля. Тогда местные сообщали, что слышали их в 3 населенных пунктах – Веселое, Вольное и Красногвардейское. В частности, в Веселом – поразили аэродром.
- В сети опубликовали кадры, на которых показали аэродром в селе Веселое Джанкойском районе. На них хорошо видны следы пожара.
- Во временно оккупированном Крыму 24 июля прогремело несколько мощных взрывов в Джанкойском районе. Так называемые местные власти заявляли о якобы атаке беспилотниками.
- Взрывы раздавались и в селе Красногвардейское. После прилетов Аксенов объявил эвакуацию из населенных пунктов в радиусе 5 километров, где слышали взрывы.