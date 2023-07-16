Сегодня в Севастопольской бухте, в мысе Херсонес и Балаклаве раздавались взрывы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что наблюдает за происходящим, пишет 24 Канал.

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Воздушные силы прокомментировали "хлопок" в Крыму

Юрий Игнат сказал, что взрывы на оккупированном полуострове сегодня – "не наша тема". Однако за этим интересно наблюдать.

Не наша тема, но мы держим кулаки,

– сказал Игнат.

Отметим, что спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что взрывы в Крыму – это обычные провокации оккупантов. Ведь жители временно оккупированных территорий очень реагируют на сообщения в информационном поле.

Что известно о взрывах в Крыму