Сегодня в Севастопольской бухте, в мысе Херсонес и Балаклаве раздавались взрывы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что наблюдает за происходящим, пишет 24 Канал.
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Воздушные силы прокомментировали "хлопок" в Крыму
Юрий Игнат сказал, что взрывы на оккупированном полуострове сегодня – "не наша тема". Однако за этим интересно наблюдать.
Не наша тема, но мы держим кулаки,
– сказал Игнат.
Отметим, что спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что взрывы в Крыму – это обычные провокации оккупантов. Ведь жители временно оккупированных территорий очень реагируют на сообщения в информационном поле.
Что известно о взрывах в Крыму
- Под утро 16 июля во временно оккупированном Крыму. Российские оккупанты заявили, что беспилотники якобы "атакуют" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
- Жители города сообщают, что взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
- Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что российские силы ПВО якобы уничтожили 9 беспилотников.