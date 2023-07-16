Предварительно, якобы сработала система ПВО. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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"Горячая" ночь в Севастополе
Так, ночью было слышно два сильных "хлопка" со стороны Севастопольской бухты. Официальной информации о том, что действительно произошло – сейчас не было.
Так называемый "губернатор" Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отбили "атаку вражеских БПЛА" на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находились в режиме повышенной готовности.
Позже росСМИ сообщили, что над морем якобы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
Атака была массированной и длительной. Из всех целей наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Отмечаю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь,
– пробормотал Развожаев.
По словам жителей города, взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
Неспокойная ночь в Севастополе: смотрите видео
Утренние взрывы в Крыму
Местные жители также сообщили, что взрывы еще были слышны утром 16 июля. Так, в Севастополе было громко на площади Восставших и в районе Стрелковой бухты.
В настоящее время местные "власти" временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. На конечных пунктах остановки – площадь Захарова и площадь Нахимова будет организована работа автобусов.
Пропагандисты уже заявили, что на утро Севастополь "атаковали" беспилотники. Поэтому взрывы продолжаются.
В то же время губернатор заверил, что сейчас в городе якобы "все спокойно".
Частый "хлопок" в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму ночью на 10 июля было очень шумно. Жители Джанкоя пожаловались на сильные взрывы.
- Позже пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что в Крыму сбили еще два беспилотника. Дроны долетели до оккупантов около 23 часов 9 июля. Их сбили над Кировским районом, поэтому утром службы искали обломки.
- 4 июля в Севастополе мощный взрыв прогремел. Он был такой силы, что люди изрядно испугались.
- Также утром 27 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Кировском районе кто-то взорвал железнодорожное полотно.
- А 24 июня взрывы звучали в Симферополе и Армянске. Местные жители сообщали о нескольких взрывах, однако так называемые "местные власти" никак не прокомментировали ситуацию.