Об этом в телеграмм-каналах скулят россияне. Оккупант Аксенов заявил о "диверсии", передает 24 Канал.
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В Крыму взорвали железную дорогу
Пропагандисты уже начали рассказывать басни об отсутствии пострадавших и атаке беспилотника. Есть информация о том, что с рельсов сошел один вагон грузового поезда.
В Крыму неизвестные взорвали железную дорогу / Фото росСМИ
Кроме того, из-за повреждения железнодорожного полотна в Крыму задерживаются два поезда, следующих в Москву и Санкт-Петербург, а также – два пригородных. Итак, пассажиров будут перевозить по мультимодальной схеме от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.
По информации российских пропагандистов, обломки беспилотника якобы нашли в поле под Джанкоем – недалеко от железнодорожной станции. Ну и, конечно, без "успешной работы ПВО" не обошлось.
Отмечают, что соответствующие службы завершат ремонт колеи через 4 – 8 часов.
Напомним, что во временно оккупированном Крыму партизаны регулярно вредят железнодорожное полотно. К примеру, 21 июня железная дорога была повреждена в районе Феодосии.
Накануне горели склады окупантов
- 26 июня в том же Кировском районе возник масштабный пожар на складах россиян. Огонь охватил огромную территорию, а в небе над Токаревым поднялось огромное густое облако черного дыма.
- Официальной информации по этому поводу до сих пор нет, оккупационные власти также не комментировали масштабный пожар. Однако россияне в оккупированном Крыму уже выдумали свою версию событий.
- В своих телеграмм-каналах пропагандисты пишут, что в Кировском районе Крыма горит законсервированный полигон бытовых отходов. Ну и, конечно, традиционная причина пожара у россиян – нарушение пожарной безопасности. Пропагандисты говорят, что полигон загорелся "из-за складирования сухих веток у границ полигона".