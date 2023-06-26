Для этого военное партизанское движение активизировало работу на фортификационных сооружениях в Крыму.

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Деятельность "Атеш" в Крыму

Как рассказали в "Атеше", агенты движения приступили к активной фазе "подготовительных работ". В ее пределах они:

режут колючую проволку на вражеских объектах,

оставляют "подарки" оккупантам в траншеях,

передают в специальные органы информацию о слабых местах в обороне противника.

Подготовлено уже более 100 "приветов" от "Атеш". Оккупанты оценят нашу подготовку,

– сообщили партизаны.

Также военное партизанское движение подчеркнуло, что наступление Сил обороны Украины уже идет. А потому всем, кто с нетерпением ожидает освобождения из-под оккупации, нужно "быть готовыми встречать их прямо с вражеского тыла".

Так что в "Атеш" призвали всех, кто хочет быть причастным к освобождению Крыма, вступать в ряды партизанского движения.

"Атеш" действует не только в Крыму

Недавно, 22 июня, в Херсонской области агенту партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" удалось уничтожить комплекс связи оккупантов. Чтобы поджечь вражескую технику, мужчина "влился" в ряды россиян, вошел в доверие так называемых сослуживцев.

При этом пригодилась и вредная привычка захватчиков, а именно пьянство. Перед операцией мужчина подождал, пока враги будут в сильном алкогольном опьянении.

Агент "Атеш" из состава вооруженных сил России пробрался к месторасположению соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161,

– говорится в сообщении.

Как отметили в партизанском движении, скоро подобных операций будет гораздо больше. И спрятаться враги не смогут, ведь агенты "Атеш" уже внутри оккупантской армии.

Что известно о движении "Атеш": коротко