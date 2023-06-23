Известно, что мужчина "влился" в ряды окупантов и поджег их технику.

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"Хлопок" произошел около 15:00 в четверг, 22 июня.

Агент "Атеш" из состава вооруженных сил России пробрался к месторасположению соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161,

– говорится сообщение.

Отмечается, что в населенный пункт, где находится партизан, прибыло новое подразделение окупантов. Агент, будучи российским военным, вошел в доверие так называемых сослуживцев и поджег их технику.

"Предварительно он подождал, пока они будут в сильном алкогольном опьянении, поскольку те постоянно пьют во время службы", – пишут авторы сообщения.

К операции готовились долго

В партизанском движении добавили, что долго готовились к этой операции и теперь могут показать результаты. Также пообещали, что скоро подобных сделок будет гораздо больше.

Пока мы работаем – оккупанты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику окупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не укроешься,

– указали партизаны.

Что известно о движении "Атеш"