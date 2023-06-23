Відомо, що чоловік "влився" до лав окупантів і підпалив їхню техніку.
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"Бавовна" сталася близько 15:00 у четвер, 22 червня.
Агент "Атеш" зі складу збройних сил Росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку Р-161,
– мовиться повідомлення.
Зазначається, що в населений пункт, де перебуває партизан, прибув новий підрозділ окупантів. Агент, будучи російським військовим, увійшов у довіру так званих товаришів по службі та підпалив їхню техніку.
"Попередньо він зачекав, доки вони будуть у сильному алкогольному сп'янінні, оскільки ті постійно п'ють під час служби", – пишуть автори допису.
До операції готувалися довго
У партизанському русі додали, що довго готувалися до цієї операції і тепер можуть продемонструвати результати. Також пообіцяли, що скоро подібних операцій буде набагато більше.
Поки ми працюємо – окупанти не зможуть спокійно почуватися на українській землі. Ми будемо знищувати техніку окупантів скрізь. Ми всередині вашої армії - від нас не сховаєшся,
– вказали партизани.
Що відомо про рух "Атеш"
- Рух "Атеш" оголосив про свою діяльність 29 вересня 2022 року. У повідомленні представник партизанів заявив, що в підпільний рух "Атеш" входять кримські татари, українці та росіяни.
- В "Атеші" розповіли, що мобілізувалися у російську армію, щоб руйнувати її зсередини. Один з представників руху у зверненні заявив, що успішно мобілізувався у російську армію, щоб займатися підривною діяльністю.