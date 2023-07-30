Так, 25 безпілотників буцімто летіли на Крим. Про це заявили у російському міноборони, інформує 24 Канал.

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Безпілотники "атакували" Крим

За словами пропагандистів, вночі 30 липня нібито було здійснено терористичну атаку 25 безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим. І, традиційно, окупанти звинуватили у цьому Україну.

Водночас загарбники заявили, що буцімто 16 БПЛА було знищено ППО. Ще 9 "придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут".

Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає,

– пробурмотіли окупанти.

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