Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки. Отмечают, что на территории Крыма приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей Молотова".

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В Крыму действуют граждане с проукраинской позицией

Организаторами и исполнителями большинства из них именно проукраинские граждане.

Чтобы противостоять таким атакам, личный состав вооруженных сил России переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты,

– рассказали в ГУР.

Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после произведенных арестов считаются "пропавшими без вести". А в отношении оставшихся на свободе используются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса, отмечают в разведке.

Большинство задержанных и арестованных – представители крымскотатарского народа.

Внимание ! В конце июля глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что деоккупация Крыма уже близка. По его словам, наши воины уже скоро будут на территории полуострова.

Последние новости из оккупированного Крыма

На днях оккупационные власти жаловались из-за неизвестной "атаки" 25 беспилотников. Однако о них не сообщали в местных телеграмм-каналах и не подтверждали в Украине. По словам пропагандистов, 16 дронов якобы сбили. Еще 9 якобы потерпели крушение в Черном море.

29 июля произошла атака на Чонгарский мост. Успешный удар подтвердили в ВСУ, при этом в России наоборот почему-то умолчали. В результате удара мост не может нормально функционировать. Там существенно повреждено дорожное покрытие и железнодорожный путь.