Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что сейчас еще нет достаточно мощностей, чтобы отогнать Черноморский флот России подальше от нашего государства, информирует 24 Канал.

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Гуменюк рассказала о ситуации с украинскими дронами

Наталья Гуменюк отметили, что полномасштабную войну против нашего государства в мире уже давно окрестили - "войной дронов". По ее словам, эта отрасль в нашей стране будет только улучшаться и развиваться.

"Понятно, что развитие таких технологий будет продолжаться. Наш потенциал мы должны продемонстрировать, поскольку не только надеемся на поддержку партнеров, но и сами работаем над тем, чтобы создать ведущую защиту своей страны", - подчеркнула она.

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что разговоры, что украинские аппараты способны нанести значительный удар Черноморскому флоту и быстро отогнать его из Крыма в российский город Новороссийск, где базируются другие суда оккупантов, нецелесообразны.

Говорить о чрезвычайной мощи и уже готовности отогнать и уничтожить полностью Черноморский флот – рано. Надо объективно оценивать свои возможности и ни в коем случае не недооценивать врага,

– рассказала Гуменюк.

Она отметила, что украинские военные понимают, что корабельная группировка врага велика, и у россиян есть мощный потенциал, в том числе и ракетный. Она заверила, что наличие оружия противодействия нам нужно, и оно развивается.

В то же время она подчеркнула, что Украина придерживается норм международного морского и гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, поэтому все российские обвинения в нарушении моря наши военные воспринимают достаточно критически.

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