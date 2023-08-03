Потери врага на фронте не ограничиваются личным составом. На Лиманском направлении удалось обнаружить и уничтожить пункт вражеской аэроразведки.
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Место запуска обнаружили пограничники
Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.
Уничтожение пункта вражеской аэроразведки: смотрите видео
Информацию об объекте передали собратьям из ДШВ, те, в свою очередь, отработали по нему артиллерией.
Актуальные потери врага на 3 августа
- личного состава – 247 850 (+620);
- танков – 4224 (+7);
- боевых бронированных машин – 8234 (+21);
- артиллерийских систем – 4892 (+26);
- РСЗО – 704 (+4);
- средств ПВО – 465 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35);
- крылатых ракет – 1 347 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23);
- специальной техники – 721 (+3).