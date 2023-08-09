У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники "приземлили" ще один російський вертоліт.
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ЗСУ знищили ще один російський вертоліт
У Генштабі повідомили, що зранку 9 серпня українські захисники збили ворожий гелікоптер. Його тип ще встановлюють, проте факт залишається фактом – російська армія втратила ще один вертоліт. Чи живі ворожі пілоти, які перебували в кабіні, наразі також не відомо.
Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється. Вистоїмо і переможемо,
– розповіли у Генштабі.
Зазначимо, що кілька днів тому окупанти втратили ще один гелікоптер.
Днями захисники знищили Ка-52
У понеділок 7 серпня стало відомо, що бійці 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" в Роботине Запорізької області.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський підтвердив, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 й уточнив, що зробили це за допомогою ПЗРК.
До слова, коштує такий "Алігатор" приблизно 15 мільйонів доларів.
Скільки росіяни втратили гелікоптерів
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив щонайменше 312 гелікоптерів різних типів.
- Крім цього, ЗСУ збили 315 російських літаків аж 4 175 безпілотників оперативно-тактичного рівня.