У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники "приземлили" ще один російський вертоліт.

Дивіться також Ворог зазнає масштабних втрат на Сватівсько-Кремінному напрямку, – Генштаб

ЗСУ знищили ще один російський вертоліт

У Генштабі повідомили, що зранку 9 серпня українські захисники збили ворожий гелікоптер. Його тип ще встановлюють, проте факт залишається фактом – російська армія втратила ще один вертоліт. Чи живі ворожі пілоти, які перебували в кабіні, наразі також не відомо.

Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється. Вистоїмо і переможемо,

– розповіли у Генштабі.

Зазначимо, що кілька днів тому окупанти втратили ще один гелікоптер.

Днями захисники знищили Ка-52

У понеділок 7 серпня стало відомо, що бійці 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" в Роботине Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський підтвердив, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 й уточнив, що зробили це за допомогою ПЗРК.

До слова, коштує такий "Алігатор" приблизно 15 мільйонів доларів.

Скільки росіяни втратили гелікоптерів