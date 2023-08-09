В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники "приземлили" еще один российский вертолет.
Смотрите также Враг несет масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении, – Генштаб
ВСУ уничтожили еще один российский вертолет
В Генштабе сообщили, что утром 9 августа украинские защитники сбили вражеский вертолет. Его тип еще устанавливается, однако факт остается фактом – российская армия потеряла еще один вертолет. Живы ли находившиеся в кабине вражеские пилоты пока не известно.
Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается. Выстоим и победим,
– рассказали в Генштабе.
Отметим, что несколько дней назад оккупанты потеряли еще один вертолет.
На днях защитники уничтожили Ка-52
В понедельник, 7 августа, стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Работино Запорожской области.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Александр Тарнавский подтвердил, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и уточнил, что сделали это с помощью ПЗРК.
К слову, стоит такой "Аллигатор" примерно 15 миллионов долларов.
Сколько россияне потеряли вертолетов
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял по меньшей мере 312 вертолетов разных типов.
- Кроме этого, ВСУ сбили 315 российских самолетов 4 175 беспилотников оперативно-тактического уровня.