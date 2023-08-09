Так, на этом направлении резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих страны-агрессорки. Это связано с успешными боевыми действиями ВСУ.

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Враг несет масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении

Как рассказали в Генштабе ВСУ, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях оккупантов.

В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении. В целях организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в город Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя минобороны России.

В период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 окупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону,

– отметили в Генштабе.

Отметим, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Важно! Утром 9 августа наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается.

Россия сняла с сохранения около 40% старых танков

Отметим, что Россия почти наполовину опустошила самый большой склад советской бронетехники. СМИ утверждают, что большую часть техники россияне забрали оттуда после оглашения мобилизации в конце 2022 года.

Так, российские СМИ сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40 процентов советских танков и боевых машин, размещенных на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.