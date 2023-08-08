Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в России сильно занижают данные о потерях. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему Россия манипулирует с цифрами

Юсов прокомментировал недавнюю утечку о 8500 раненых российских десантниках. Представитель ГУР МО подчеркнул, что даже эти цифры намеренно уменьшены.

Но такая дозированная правда строго запрещена в этом королевстве кривых зеркал, а даже полуправду в путинской России могут сказать лишь случайно. Понятно, что для режима смертельно опасно вообще обсуждение внутри собственного так называемого государства вопроса потерь,

– отметил он.

У большинства россиян есть погибшие и раненые родственники. По словам украинского разведчика, несмотря на это, в России есть табу по обсуждению этой темы.

Что этому предшествовало

Разведка Великобритании сообщила, что 2 августа произошло несанкционированное разглашение данных. Во время празднования дня воздушно-десантных войск страны-агрессорки Михаил Теплинский сообщил, что 8500 российских десантников получили ранения и впоследствии якобы вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Впоследствии обращение главнокомандующего десантными войсками государства-террориста удалили из всех каналов минобороны России. Как отмечают британские разведчики, этот генерал-полковник так и не назвал количество погибших или серьезно раненых десантников.

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