О его деятельности 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он объяснил, каким образом появление российского десанта изменило ситуацию на фронте.
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Десант их не спасает
В нормальных вооруженных формированиях десантные подразделения используются для захвата плацдармов и вбрасывания в тыл врага воздушно-десантным путем, пояснил Череватый. Россияне имели такую попытку в Гостомеле еще в 2022 году, но закончилась она тем, что оккупанты потеряли значительную часть своей так называемой десантной "элиты".
В русских советских традициях – если появились десантники, значит совсем беда,
– отметил спикер.
Сергей Череватый о ситуации на фронте: смотреть видео
В концепции советской армии, десант посылали на те или иные участки фронта, как лучше подготовленную пехоту, добавил спикер. Собственно, именно такую роль выполняют российские десантные подразделения в Бахмуте. Они не совершают штурмовых действий, а окапываются.
"Считается, что они лучше подготовлены, хотя обновлены в значительной степени за счет мобилизованных. Россияне верят, что это выручит их положение. Но, как показал опыт предыдущих боев, когда у нас скомплектованы резервы, есть силы поражения, средства, наши штабы переигрывают их в просчете всех возможных действий. Это показали и Киевская, и Харьковская операции – десант их не спасает", – добавил Сергей Череватый.
Ситуация на фронте: основные новости
- В последнее время на Бахмутском направлении уменьшилось количество атак, оккупанты стали более осторожными. За последние сутки произошло одно боестолкновение, за прошлые – одно, за позапрошлые – два.
- Оккупанты хотели создать ловушку для ВСУ, захватить Бахмут и выйти на границу Донецкой области. Враг планировал постепенно уничтожать украинские войска, чтобы украинские защитники не думали о контрнаступлении. Впрочем, этот план не сработал и ситуация перевернулась.
- В Минобороны Украины заявляют, что военные планы реализуются в соответствии с оценками. Нашим военным удается перехватить инициативу на фронте. Впрочем, крайне необходимо дальнобойное высокоточное вооружение.