Российские пропагандисты в телеграм-каналах в последние дни активно распространяют видео, на котором видна якобы успешная работа Воздушно-десантных войск России по "уничтожению подразделений Вооруженных Сил". В то же время спикер ОК "Юг" Владислав Назаренко опубликовал ролик, опровергающий заявление оккупантов.

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"Своих не бросаем, а – убиваем"

Собственно, на видео видны кадры из других коптеров, опровергающих то, что российские ВДВ нанесли удары по позициям наших защитников. Из них понятно, что они обстреливали своих же "собратьев".

Важно! Происходили события на видео в районе Антоновского моста в Олешках Херсонской области.

На подступах к переправе в частном секторе высадились три группы десантников-захватчиков. Одна из них решительно пошла в район домов людей, где обустроены передовые позиции России, а две другие группы, боясь идти вперед, остались стоять кучкой вдоль дороги.

После их обнаружения по ним сразу был открыт (Вооруженными Силами – 24 Канал) огонь из артиллерии. Часть личного состава из обеих групп здо*ла на месте, часть – была ранена. Начали разбегаться. В это время по ним был совершен еще один удар с артиллерии,

– говорит голос на ролике.

Кроме того, он отмечает, что через некоторое время вражеский БТР начал хаотическую стрельбу, в частности, по домам, в которых была та же "первая группа" десантников.

Очевидно, россияне прямо-таки спутали "своих" же с подразделениями ВСУ: "По предварительной информации, эвакуироваться удалось только командирам и нескольким тяжелым "300-ым" (тяжело раненым оккупантам – 24 Канал)", – говорится в ролике.

Как оккупанты били по "собратьям": смотрите видео с телеграм-канала Назаренко

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