Російські пропагандисти у телеграм-каналах останніми днями активно поширюють відео, на якому видно нібито успішну роботу Повітряно-десантних військ Росії зі "знищення підрозділів Збройних Сил". Водночас речник ОК "Південь" Владислав Назаренко опублікував ролик, який спростовує заяву окупантів.

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"Сваїх не брасаєм, а – убіваєм"

Власне, на відео видно кадри з інших коптерів, які спростовують те, що російські ПДВ завдали ударів по позиціях наших захисників. З них зрозуміло, вони обстрілювали своїх же "побратимів".

Важливо! Відбувались події на відео в районі Антонівського мосту, що в Олешках на Херсонщині.

На підступах до переправи в приватному секторі висадились три групи десантників-загарбників. Одна з них рішуче пішла до району будинків людей, де облаштовані передові позиції Росії, а дві інші групи, боючись йти вперед, залишились стояти купкою вздовж дороги.

Після їх виявлення по них одразу ж було відкрито (Збройними Силами – 24 Канал) вогонь з артилерії. Частина особового складу з обох груп здо*ла на місці, частину – було поранено. Почали розбігатися. У цей час по них було здійснено ще один удар з артилерії,

– каже голос на ролику.

Окрім того, він зазначає, що через певний час ворожий БТР розпочав хаотичну стрілянину, зокрема, по будинках, в яких була та сама "перша група" десантників.

Вочевидь, росіяни просто-таки сплутали "своїх" же з підрозділами ЗСУ: "За попередньою інформацією, евакуюватися вдалося лише командирам та кільком важким "300-им" (тяжко пораненим окупантам – 24 Канал)", – йдеться у ролику.

Як окупанти били по "побратимах": дивіться відео з телеграм-каналу Назаренка

Втрати ворога: свіже