Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Росії сильно применшують дані про втрати. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чому Росія маніпулює з цифрами
Юсов прокоментував нещодавній витік про 8500 поранених російських десантників. Представник ГУР МО наголосив, що навіть ці цифри є навмисно зменшеними.
Але навіть така дозована правда суворо заборонена у цьому королівстві кривих дзеркал, і навіть напівправду у путінській Росії можуть сказати лише випадково. Зрозуміло, що для режиму смертельно небезпечним є взагалі обговорення всередині власної так званої держави питання втрат,
– зазначив він.
У великої кількості росіян є загиблі та поранені родичі. За словами українського розвідника, попри це в Росії є табу щодо обговорення цієї теми.
Що цьому передувало
Розвідка Великої Британії повідомила, що 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних. Під час святкування дня повітряно-десантних військ країни-агресорки Міхаіл Тєплінскій повідомив, що 8500 російських десантників отримали поранення та згодом нібито повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.
Згодом звернення головнокомандувача десантних військ держави-терориста видалили з усіх каналів міноборони Росії. Як зазначають британські розвідники, цей генерал-полковник так і не назвав кількість загиблих чи серйозно поранених десантників.
Інші новини про російський десант
- Не так давно британська розвідка повідомила, що ЗСУ розгромили десантні підрозділи окупантів. Це сталося під час звільнення Старомайорського.
- Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти замінили найманців Євгенія Пригожина десантниками. У розмові з 24 Каналом речник Східного угруповання військ Сергій Череватий дав зрозуміти, що десантні підрозділи не врятують загарбників.
- Раніше кремлівська пропаганда створила фейк про нібито знищення підрозділів ЗСУ російськими десантниками. Після цього речник ОК "Південь" Владислав Назаренко спростував ворожий вкид та виклав відео, яке доводить, що росіяни обстріляли не українські, а власні позиції.