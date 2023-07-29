Загострення сталося на Півдні за останні 48 годин. Про це повідомили у британській розвідці, пише 24 Канал.

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Українські воїни розгромили російських десантників

Розвідники зазначили, що на південь від Оріхова бойові дії точаться біля села Роботине, у районі відповідальності 58-ї загальновійськової російської армії.

За вісімдесят кілометрів на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ і звільнили село Старомайорське,

– розповіли у розвідці Британії.

Додали, що тим часом на Півночі інші підрозділи ВДВ продовжують наступальні дії в Серебрянському лісі на захід від Кремінної. Втім, значних результатів окупанти не досягли.

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