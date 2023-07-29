Загострення сталося на Півдні за останні 48 годин. Про це повідомили у британській розвідці, пише 24 Канал.
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Українські воїни розгромили російських десантників
Розвідники зазначили, що на південь від Оріхова бойові дії точаться біля села Роботине, у районі відповідальності 58-ї загальновійськової російської армії.
За вісімдесят кілометрів на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ і звільнили село Старомайорське,
– розповіли у розвідці Британії.
Додали, що тим часом на Півночі інші підрозділи ВДВ продовжують наступальні дії в Серебрянському лісі на захід від Кремінної. Втім, значних результатів окупанти не досягли.
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Наступ ЗСУ: останні новини з фронту
- Вранці 29 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Аналітики ISW зауважили, що українські військові просунулися на Бердянському й мають успіхи на Бахмутському напрямку.
- Пізно ввечері 28 липня командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше, ніж дві роти. Окрім того, знищено 19 одиниць військової техніки окупантів.