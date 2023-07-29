Упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень. Ворогу завдали колосальних втрат.

Зверніть увагу Сотні ліквідованих окупантів: Генштаб озвучив втрати ворога на 29 липня

Що відбувається на фронті

Де тривають бої: показуємо на карті

Українські герої звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти. Ворог не має жодних шансів.