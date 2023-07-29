За сутки произошло 27 боевых столкновений. Врагу нанесли колоссальные потери.

Обратите внимание Сотни ликвидированных оккупантов: Генштаб озвучил потери врага на 29 июля

Что происходит на фронте

Где продолжаются бои: показываем на карте

Украинские герои освободят все временно оккупированные населенные пункты. У врага нет никаких шансов.