Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 390 оккупантов. В общей сложности они уже достигли 245 220 захватчиков.

Смотрите также Огромные потери требуют ротации: чем россияне закрывают кадровые дыры на фронте

Сколько техники уничтожили Силы обороны

Танков – 4191 (+1);

боевых бронированных машин – 8167 (+6);

артиллерийских систем – 4786 (+11);

РСЗО – 698;

средств ПВО – 458;

самолетов – 315;

вертолетов – 311;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007;

крылатых ракет – 1347;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7247 (+7);

специальной техники – 710 (+1).



Потери оккупантов / Генштаб ВСУ

Успех ВСУ на Таврическом направлении

Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Украинские защитники достигли успеха на Таврическом направлении. Врагу наносят колоссальные потери. Только за последние сутки двухсотыми и трехсотыми удалось ликвидировать две роты российских захватчиков. Также наши герои ликвидировали 8 складов боеприпасов противника.

Александр Тарнавский – украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" – отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники на таврическом направлении выполнили 1 510 огневых задач.