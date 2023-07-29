Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 390 оккупантов. В общей сложности они уже достигли 245 220 захватчиков.
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Сколько техники уничтожили Силы обороны
- Танков – 4191 (+1);
- боевых бронированных машин – 8167 (+6);
- артиллерийских систем – 4786 (+11);
- РСЗО – 698;
- средств ПВО – 458;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 311;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007;
- крылатых ракет – 1347;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7247 (+7);
- специальной техники – 710 (+1).
Потери оккупантов / Генштаб ВСУ
Успех ВСУ на Таврическом направлении
Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Украинские защитники достигли успеха на Таврическом направлении. Врагу наносят колоссальные потери. Только за последние сутки двухсотыми и трехсотыми удалось ликвидировать две роты российских захватчиков. Также наши герои ликвидировали 8 складов боеприпасов противника.
Александр Тарнавский – украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" – отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники на таврическом направлении выполнили 1 510 огневых задач.