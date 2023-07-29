Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 390 оккупантов. В общей сложности они уже достигли 245 220 захватчиков.

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Сколько техники уничтожили Силы обороны

  • Танков – 4191 (+1);
  • боевых бронированных машин – 8167 (+6);
  • артиллерийских систем – 4786 (+11);
  • РСЗО – 698;
  • средств ПВО – 458;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 311;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007;
  • крылатых ракет – 1347;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7247 (+7);
  • специальной техники – 710 (+1).


Потери оккупантов / Генштаб ВСУ

Успех ВСУ на Таврическом направлении

Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Украинские защитники достигли успеха на Таврическом направлении. Врагу наносят колоссальные потери. Только за последние сутки двухсотыми и трехсотыми удалось ликвидировать две роты российских захватчиков. Также наши герои ликвидировали 8 складов боеприпасов противника.

Александр Тарнавский – украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" – отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники на таврическом направлении выполнили 1 510 огневых задач.