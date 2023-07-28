Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Как известно, по состоянию на 28 июля защитники уничтожили около 244 830 захватчиков.

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"За вчера и сегодня около 120 погибших и 270 раненых разной степени. Такая динамика потерь естественно требует ротации", – констатировал Череватый.

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Враг теряет не только личный состав, но и технику. В частности, с начала войны защитники ликвидировали около 4190 российских танков и 315 самолетов.

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Наверное, Кремлю некуда девать мусорные пакеты, потому что он продолжает отправлять на войну все, что только может.

"Боевой армейский резерв страны" (БАРС);

территориальные войска;

разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига";

роты "Шторм-Z";

спецназ "Ахмат".

Очевидно, что все эти вояки сомнительного качества, поэтому они не представляют серьезной угрозы для Сил обороны.

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