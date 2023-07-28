Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий. Як відомо, станом на 28 липня захисники знищили близько 244 830 загарбників.

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"За вчора й сьогодні близько 120 загиблих і 270 поранених різного ступеня. Така динаміка втрат природно вимагає ротації", – констатував Череватий.

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Ворог втрачає не лише особовий склад, а й техніку. Зокрема, від початку великої війни захисники ліквідували близько 4190 російських танків і 315 літаків.

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Напевне Кремлю немає куди дівати сміттєві пакети, бо він продовжує відправляти на війну все, що тільки може:

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська;

різні ПВК типу "Ветеран" і "Ліга";

роти "Шторм-Z";

спецзагін "Ахмат".

Очевидно, що всі ці вояки сумнівної якості, тож вони не становлять серйозної загрози для Сил оборони.

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