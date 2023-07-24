Причиною цього стають самі військові, яких відправляють у бій. Їхня ефективність значно нижча ніж навіть у вагнерівців. Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

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Втрати росіян стрімко збільшуються

На Сході втрати російських окупантів наближаються до тих, які були у пікових боях за Бахмут з вагнерівцями. Зокрема, кількість летальних втрат ворога наближається до ста осіб на добу.

Вони зосереджують зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог також помножує свої втрати, бо атакує інтенсивно, намагаючись досягнути будь-яких територіальних здобутків. Але безрезультатно,

– наголосив Сергій Череватий.

Крім того, російська армія кидає у бої прототип ПВК "Вагнера" на мінімалках – роти "Шторм Z". Їх швидкоруч набрали з в'язнів. Власне, "Шторм Z" і називають штрафними військовими частинами. Тож очікувати від них ефективності, навченості та мотивованості не варто.

У такий спосіб втрати окупантів суттєво збільшились.

Відтак за добу 23 липня на цьому напрямку 108 окупантів знищено, 185 – поранено.

Сергій Череватий розповів про втрати росіян на Сході: дивитись відео

Ситуація на східних напрямках: детальніше