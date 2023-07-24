Причиною цього стають самі військові, яких відправляють у бій. Їхня ефективність значно нижча ніж навіть у вагнерівців. Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.
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Втрати росіян стрімко збільшуються
На Сході втрати російських окупантів наближаються до тих, які були у пікових боях за Бахмут з вагнерівцями. Зокрема, кількість летальних втрат ворога наближається до ста осіб на добу.
Вони зосереджують зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог також помножує свої втрати, бо атакує інтенсивно, намагаючись досягнути будь-яких територіальних здобутків. Але безрезультатно,
– наголосив Сергій Череватий.
Крім того, російська армія кидає у бої прототип ПВК "Вагнера" на мінімалках – роти "Шторм Z". Їх швидкоруч набрали з в'язнів. Власне, "Шторм Z" і називають штрафними військовими частинами. Тож очікувати від них ефективності, навченості та мотивованості не варто.
У такий спосіб втрати окупантів суттєво збільшились.
Відтак за добу 23 липня на цьому напрямку 108 окупантів знищено, 185 – поранено.
Сергій Череватий розповів про втрати росіян на Сході: дивитись відео
Ситуація на східних напрямках: детальніше
- Збройні Сили України впевнено просуваються у Бахмуті. Аби зберегти якомога більше життів наших воїнів, ЗСУ вдаються до маневрів та новаторських тактичних прийомів. У такий спосіб вдається завдавати ще більших втрат особовому складу ворога, а також руйнувати їхні логістичні шляхи.
- Натомість окупанти продовжують наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що росіяни на цьому напрямку зосередили 100-тисячне угруповання та пішли в наступ.
- Однак на Куп'янському напрямку наші військові стійко тримають оборону. А на Лиманському – ворог веде безрезультатні бойові дії, а також завдає авіаційних ударів.