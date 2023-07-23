Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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На Сході тривають запеклі бої

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Яка ситуація біля Бахмута: карта боїв

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєверного Донецької області. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Росіяни намагаються наступати на Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда на Донеччині.

Карта боїв біля Мар'їнки

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного і Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар і Благодатне Донецької області.

ЗСУ на Півдні продовжують наступати

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив марні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області;

Нікополь Дніпропетровської області;

Золота Балка, Дудчани, Берислав, Антонівка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Що відбувається на Півдні: дивіться на карті

Яка ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема постраждали: Тимоновичі Чернігівської області;

Середина-Буда, Угроїди, Рясне Сумської області;

Козача Лопань, Стрілеча, Тернова і Бударки Харківської області.

Росіяни посилили репресії на окупованих територіях

У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Проте українці продовжують чинити опір.

До прикладу, люди не виходять на роботу та саботують виконання рішень окупаційної адміністрації. До таких повстанців окупанти застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Росгвардійці й представники ФСБ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

ЗСУ завдають шалених втрат ворогу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.