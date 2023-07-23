Карта бойових дій станом на 23 липня / Колаж 24 Каналу
Російські загарбники не полишають спроб наступати на Сході, проте наші воїни продовжують стримувати ворога. Окрім того, на Півдні українські захисники продовжують просування й закріплюються на нових рубежах.
Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація біля Бахмута: карта боїв
Росіяни намагаються наступати на Авдіївку: дивіться на карті
Карта боїв біля Мар'їнки
ЗСУ на Півдні продовжують наступати
Що відбувається на Півдні: дивіться на карті
Яка ситуація на Півночі
Росіяни посилили репресії на окупованих територіях
У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Проте українці продовжують чинити опір.
До прикладу, люди не виходять на роботу та саботують виконання рішень окупаційної адміністрації. До таких повстанців окупанти застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Росгвардійці й представники ФСБ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.
ЗСУ завдають шалених втрат ворогу
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.