Карта боевых действий по состоянию на 23 июля / Коллаж 24 Канала
Российские захватчики не оставляют попыток наступать на Востоке, однако наши воины продолжают сдерживать врага. Кроме того, на Юге украинские защитники продолжают продвижение и закрепляются на новых рубежах.
Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация у Бахмута: карта боев
Россияне пытаются наступать на Авдеевку: смотрите на карте
Карта боев у Марьинки
ВСУ на Юге продолжают наступать
Что происходит на Юге: смотрите на карте
Какая ситуация на Севере
Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях
Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. Однако украинцы продолжают сопротивляться.
Например, люди не выходят на работу и саботируют выполнение решений оккупационной администрации. К таким повстанцам оккупанты применяют меры психологического и физического воздействия. Росгвардейцы и представители ФСБ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.
ВСУ наносят безумные потери врагу
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.