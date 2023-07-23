Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

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Россияне пытаются наступать на Авдеевку: смотрите на карте

Карта боев у Марьинки

ВСУ на Юге продолжают наступать

Что происходит на Юге: смотрите на карте

Какая ситуация на Севере

Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. Однако украинцы продолжают сопротивляться.

Например, люди не выходят на работу и саботируют выполнение решений оккупационной администрации. К таким повстанцам оккупанты применяют меры психологического и физического воздействия. Росгвардейцы и представители ФСБ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

ВСУ наносят безумные потери врагу

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.