Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

Какая ситуация у Бахмута: карта боев

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. Вместе с тем, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Россияне пытаются наступать на Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа на Донетчине.

Карта боев у Марьинки

На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

ВСУ на Юге продолжают наступать

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил напрасные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них: Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области;

Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах

Что происходит на Юге: смотрите на карте

Какая ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали: Тимоновичи Черниговской области;

Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области;

Казачья Лопань, Стрелка, Терновая и Бударки Харьковской области.

Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. Однако украинцы продолжают сопротивляться.

Например, люди не выходят на работу и саботируют выполнение решений оккупационной администрации. К таким повстанцам оккупанты применяют меры психологического и физического воздействия. Росгвардейцы и представители ФСБ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

ВСУ наносят безумные потери врагу

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.