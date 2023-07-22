Росіяни продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Нещодавно окупанти втратили склад з дронами та декілька зенітно-ракетних комплексів.

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Які успіхи у ВМС

Наші захисники повідомили про ураження складу забезпечення росіян. Також ВМС ЗСУ влучили по 3 вантажівках окупантів.

Військово-Морські Сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі, на землі та у повітрі,

– зазначається у повідомленні.

Окрім цього вони вдарили по місцю зосередження російських загарбників. ВМС ЗСУ уразили до 10 окупантів.

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Які успіхи в інших захисників

У Скадовському районі наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по місцю скупчення окупантів та знищили ворожий склад з дронами. У результаті 24 окупанти було ліквідовано. Також противник втратив 2 ЗРК С-300 та 3 одиниці автобронетанкової техніки.

Вночі наша ППО збила всі 3 іранські "шахеди" на Південному напрямку. Ворожі цілі знищено у небі над Кіровоградщиною. Окрім цього Сили протиповітряної оборони назавжди приземлили 2 розвідувальні безпілотники ворога. Мовиться про "Мерлін" та "Орлан-10".

Також в ОК "Південь" підтвердили успіхи ЗСУ за останні 3 доби. Наші воїни знищили 2 склади з боєприпасами, які росіяни облаштували собі в Олешках та Новій Збур’ївці. Окрім цього захисники ліквідували 18 загарбників, а також знищили 2 одиниці автотехніки, включаючи командно-штабну машину, та 4 ЗРК С-300.

Що відбувається на Півдні

Ситуація залишається напруженою. Росіяни перебувають в обороні, ведуть контрбатарейну боротьбу та намагаються посилити обстріли прифронтових територій, контрольованих Україною. Водночас вночі окупанти демонструють певне затишшя в атаках. Це пов'язано зі спробами противника змінити тактику, переформувати сили та накопичити снаряди.

Протягом минулої доби російські загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою по Бериславщині в Херсонській області. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Також окупанти за ту добу 69 разів обстріляли прифронтові частини Херсонщини та Миколаївщини, використавши 444 боєприпаси. Вони били по Херсону, Антонівці, Очакову й інших населених пунктах. Через ворожі обстріли постраждала одна людина.

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