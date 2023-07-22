Українські воїни вигризають рідну землю та просуваються кожного дня. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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"Ми кожен день просуваємося"

По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп'янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні,

– наголосив Гаврилов.

Зауважив, що це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Союзники розуміють усі виклики, пов'язані зі змінами та іншими питаннями. Україна постійно обмінюється інформацією з партнерами, окрім того, проводять консультації.

Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь – на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати,

– зазначив заступник міністра.

Водночас додав, світ розуміє що наша держава ще не використала свій повний ресурс. Ні в кого з партнерів немає сумнівів щодо продовження допомоги й того, що рано чи пізно ми обов'язково досягнемо успіху.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться інтернет і телебачення, хотілося б, щоб усе відбувалося швидше, але реальність така, що треба врахувати те, що відбувається on the ground (на землі – 24 Канал)", – підкреслив Гаврилов.

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