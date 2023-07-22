Украинские воины выгрызают родную землю и продвигаются каждый день. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

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"Мы каждый день продвигаемся"

По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать – это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы из других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне,

– подчеркнул Гаврилов.

Заметил, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Союзники понимают все вызовы, связанные с переменами и другими вопросами. Украина постоянно обменивается информацией с партнерами, кроме того проводят консультации.

Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить,

– отметил заместитель министра.

В то же время добавил, что мир понимает, что наше государство еще не использовало свой полный ресурс. Ни у кого из партнеров нет сомнений в продолжении помощи и том, что рано или поздно мы обязательно добьемся успеха.

"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учесть происходящее on the ground (на земле – 24 Канал)", – подчеркнул Гаврилов.