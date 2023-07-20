Про це 24 Каналу зазначив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Утім, він все ж наголосив на одній перевазі таких підрозділів.

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Рівень підготовки "Шторм Z"

Кожен російський підрозділ, який воює на території України, виглядає по-різному, зазначив Гайдай. І їхня підготовка теж різниться. Зокрема, у так званого підрозділу "Шторм Z" вона гірша, ніж у в'язнів, які входили до складу ПВК "Вагнера".

"Вони реально не розуміють куди потрапляють. Не знають ведення тактики бою. А командири кидають їх просто напризволяще", – розповів ексголова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про підготовку російських підрозділів "Шторм Z": дивитись відео

Утім, попри усю свою недолугість підрозділи "Шторм Z" мають одну перевагу. Зокрема таку, що допомагає їм просто зберегти на деякий час своє життя.

Єдине, що вони вміють дійсно круто, – це зариватись. Вони як кроти – потім дістати чи викурити їх з цих нір дуже важко,

– наголосив Сергій Гайдай.

Підрозділи "Шторм Z": що про них відомо