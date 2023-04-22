Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, нові російські загони вже зазнають великих втрат.

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"Підрозділи мають окремий статут, згідно з яким поранених з поля бою ніхто не прибирає. Командири мають право застосовувати зброю для дисципліни. В’язень-доброволець може бути виведений із зони бойових дій лише після закінчення пів річного контракту або тяжкого поранення, смерті", – зауважив він.

Мобілізовані не мають мотивації

Дмитрашківський зазначив, що переважно на Таврійському напрямку воюють мобілізовані росіяни. Рівень їхньої підготовки дуже низький, як і психологічний. Полонені окупанти розповідали про приниження від з боку їхнього командування.

Полонені росіяни повідомляли про дуже негативне ставлення командирів до підлеглих. Зокрема, приниження, а якщо не хочеш йти на передову, то мусиш заплатити гроші. Ця інформація була сказана не з одних вуст,

– сказав він.

Як розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку, найчастіше російські загарбники вдаються до тактики, коли в атаку йдуть приблизно 10 осіб без підтримки техніки.

"Хоча перебуваючи в Мар’їнці ми стали свідками того, як атакувало приблизно 30 людей. Там було 2 БМП і танк. Ми бачили на свої очі, як було знищено ці БМП та група піхоти з 30 осіб", – додав Дмитрашківський.

Дмитрашківський про ситуацію на Таврійському напрямку: дивіться відео

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