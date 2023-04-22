Об этом в эфире 24 Канала сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, новые российские отряды уже несут большие потери.
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"Подразделения имеют отдельный устав, согласно которому раненых с поля боя никто не забирает. Командиры имеют право применять оружие для дисциплины. Узник-добровольец может быть выведен из зоны боевых действий только после окончания полугодового контракта или тяжелого ранения, смерти", – заметил он.
Мобилизированные не имеют мотивации
Дмитрашковский отметил, что преимущественно на Таврическом направлении воюют мобилизованные россияне. Уровень их подготовки очень низкий, как и психологический. Пленные оккупанты рассказывали об унижении со стороны их командования.
Пленные россияне сообщали об очень негативном отношении командиров к подчиненным. В частности, унижении, а если не хочешь идти на передовую, то должен заплатить деньги. Эта информация была сказана не из одних уст,
– сказал он.
Как рассказал спикер Сил обороны Таврического направления, чаще всего российские захватчики прибегают к тактике, когда в атаку идут примерно 10 человек без поддержки техники.
"Хотя находясь в Марьинке, мы стали свидетелями того, как атаковало примерно 30 человек. Там было 2 БМП и танк. Мы видели своими глазами, как были уничтожены эти БМП и группа пехоты из 30 человек", – добавил Дмитрашковский.
Дмитрашковский о ситуации на Таврическом направлении: смотрите видео
Роты "Шторм Z" из резервистов: что известно
- Чтобы усилить свой военный потенциал, Россия объявила о формировании специализированных подразделений из новоиспеченных резервистов. Роты "Шторм Z" получили задание вести боевые действия в городах и действовать независимо от регулярных армейских частей. После формирования эти части будут интегрированы в существующие полки и бригады.
- Аналитики ISW отмечают, что решение министерства обороны России о создании специализированных подразделений вне армейского корпуса ведет к дезинтеграции военной структуры страны.
- Также ранее Дмитрашковский рассказывал, что украинские военные успешно задержали 15 российских военных под Марьинкой. Эти солдаты были идентифицированы как члены "десантно-штурмовых подразделений Z" и признались в наличии устаревшего оборудования и оружия.