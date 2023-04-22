Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 680 загарбників. Також Сили оборони потрощили багацько російської техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Від 24 лютого 2022-го українські захисники вже знищили:

  • особового складу –185 730,
  • танків – 3672 (+4),
  • бойових броньованих машин –7130 (+4),
  • артилерійських систем – 2832 (+5),
  • РСЗВ – 539,
  • засоби ППО – 289 (+4),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 293,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилатих ракет – 911 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) ,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5),
  • спеціальна техніка – 337 (+3).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ