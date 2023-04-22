Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 680 загарбників. Також Сили оборони потрощили багацько російської техніки.
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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
Від 24 лютого 2022-го українські захисники вже знищили:
- особового складу –185 730,
- танків – 3672 (+4),
- бойових броньованих машин –7130 (+4),
- артилерійських систем – 2832 (+5),
- РСЗВ – 539,
- засоби ППО – 289 (+4),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 293,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) ,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5),
- спеціальна техніка – 337 (+3).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ