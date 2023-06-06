Командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко пояснив, що основний функціонал "Шторм Z" – вчинення ударно-штурмових дій. Проте їхній рівень підготовки є дуже посередній. По це він розповів 24 Каналу.

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Не дають відступати

Водночас в керуванні цими спецпідрозділами достатньо потужно діє система примусу. "Шторм Z" не дають можливості відступати – за це їх розстрілюють. Евакуацію їхніх поранених ніхто не організовує.

Ба більше, за цими ударно-штурмовими групами йдуть так звані спостерігачі. Вони відстежують, куди рухаються групи. Якщо здійснюють маневр в іншому, ніж потрібно напрямку (наприклад, якщо та чи інша група хоче здатися в полон), їх також ліквідують.

"Для російських окупаційних військ абсолютно нормальна практика страчувати своїх як під час вчинення ударно-штурмових дій, так і показово вбивати на тимчасово окупованій території", – наголосив командир роти 92 ОМБр.

Юрій Федоренко розповів про російські спецпідрозділи "Шторм Z", що воюють на Луганському напрямку: дивіться відео

Пропонують 200 тисяч на місяць

"Шторм Z" – діє за тією ж моделлю, що й ПВК "Вагнера". Проте "Шторм Z" підпорядковуються російським окупаційним військам, тому що в міноборони Росії були і є певні проблеми з Євгенієм Пригожиним та вагнерівцями.

Розуміючи, що "засипати тілами" – це дієвий інструмент, а також те, що за ув'язненими ніхто турбуватися не буде, Росія використовує цей ресурс за шаблоном, який вже був апробований Пригожиним,

– підкреслив військовослужбовець.

На превеликий жаль, чисельність цих підрозділів доволі значна. І найближчим часом їх буде з кого укомплектовувати. Адже зараз в Росії вербування до цих підрозділів відбувається доволі активно.

Цим "військовослужбовцям" пропонують 200 тисяч рублів на місяць, контракт на пів року і в разі, якщо вони залишаться живими, повернення в Росію.

"Але їм "забувають" повідомити" інформацію, що зі 100, мобілізованих на війну в Україну, в Росію повертаються не більше 10. Але й ті з суттєвими пораненнями та втратою здоров'я", – зазначив Юрій Федоренко.

Зверніть увагу! "Шторм Z" – це російські підрозділи, формуються переважно з людей з кримінальним минулим.

Що відомо про російські спецпідрозділи "Шторм Z"