Йдеться про технологічний сектор. З середини січня 2023 року кількість працівників, які втратили роботу у цій галузі, зросла майже у 8 разів.

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Масові звільнення у техкомпаніях

Згідно з останніми даними, у 2023 році кількість звільнених працівників сягнула позначки на рівні 200 039 осіб. Відповідні рішення ухвалили 718 компаній.

Серед корпорацій, які оголосили про скорочення штатів можна знайти чимало відомих найменувань:

Материнська компанія Google – Alphabet Inc;

– Alphabet Inc; Amazon;

Zoom;

Dell;

PayPal;

Spotify.

Темпи звільнень у технологічному секторі з початку 2023 року уже перевершили показники за попередній рік. Зокрема, у 2022 році 1024 технологічні компанії скоротили свої штати на трохи більше, ніж 154 тисячі працівників.

Інші тренди на ринку праці у світі

Нагадаємо, що кілька хвиль звільнень у корпорації Meta призвели до розколу у команді. Крім того, співробітники американського техгіганта більше не довіряють Марку Цукербергу та вважають, що він відповідальний за останні провали.

З іншої сторони у Китаї зафіксували трохи інший тренд на ринку праці. Рівень безробіття серед молоді сягнула нового рекорду. Вони потрапили до "ідеального шторму", зокрема, через економічні виклики.