Речь идет о технологическом секторе. С середины января 2023 года количество работников, потерявших работу в этой области, выросла почти в 8 раз.

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Массовые увольнения в техкомпаниях

Согласно последним данным, в 2023 году количество уволенных работников достигло отметки на уровне 200 039 человек. Соответствующие решения приняли 718 компаний.

Среди корпораций, объявивших о сокращении штатов, можно найти немало известных наименований:

Материнская компания Google – Alphabet Inc;

– Alphabet Inc; Amazon;

Zoom;

Dell;

PayPal;

Spotify.

Темпы увольнений в технологическом секторе с начала 2023 года уже превзошли показатели за предыдущий год. В частности, в 2022 году 1024 технологические компании сократили свои штаты на чуть больше, чем 154 тысяч работников.

Другие тренды на рынке труда в мире

Напомним, что несколько волн увольнений в корпорации Meta привели к расколу в команде. Кроме того, сотрудники американского техгиганта больше не доверяют Марку Цукербергу и считают, что он ответственен за последние провалы.

С другой стороны, в Китае зафиксировали несколько иной тренд на рынке труда. Уровень безработицы среди молодежи достиг нового рекорда. Они попали в "идеальный шторм", в частности, из-за экономических вызовов.