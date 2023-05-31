Развитие фондового рынка в Украине – важная задача развития украинской экономики. Как показало исследование, в Украине зарегистрированы тысячи акционерных обществ, а их доходы растут.
Читайте также Как изменился рынок автомобилей за последний год
Как работают акционерные общества в Украине
В настоящее время в Украине действуют 7490 акционерных обществ. Больше всего работают в Киеве – 3 534. Еще 3574 общества прекращают банкротство.
Что касается видов деятельности, то сейчас ситуация следующая:
- перерабатывающая промышленность (1608 акционерных обществ);
- оптовая и розничная торговля (1017);
- финансовая и страховая деятельность (915);
- сделки с недвижимым имуществом (669);
- строительство (554).
В прошлом году выручка акционерных обществ составила 803 миллиарда гривен, убытки оцениваются на уровне триллиона гривен. Положительную финансовую отчетность показали акционерные общества, работающие в добывающей промышленности, сфере информации и телекоммуникации, строительстве.
Лучший финансовый результат показали акционерные общества Полтавской, Хмельницкой и Винницкой области.
Что касается акционерных обществ с самой большой прибылью, то рейтинг отражает общие тенденции. В первую десятку в основном вошли компании добывающей промышленности и коммуникаций.
ТОП-10 самых прибыльных акционерных обществ Украины:
- АО "Укргаздобыча" – 60,58 миллиарда гривен;
- ЧАО "Нефтегаздобыча" – 18,89 миллиарда гривен;
- ЧАО "Укргидроэнерго" – 11,82 миллиарда гривен;
- ЧАО "Киевстар" – 9,60 миллиарда гривен;
- ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" – 9,11 миллиарда гривен;
- АО "Укртранснафта" – 5,06 миллиарда гривен;
- ЧАО "Полтавский ГОК" – 4,38 миллиарда гривен;
- ПАО "ВЗНКИФ "Унибудинвест" – 3,50 миллиарда гривен;
- АО "ПГОК" – 3,03 миллиарда гривен;
- ЧАО "НЕК "Укрэнерго" – 2,71 миллиарда гривен.